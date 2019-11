Sarita Sosa aparece bailando a meses de la partida de José José

Están por cumplirse dos meses del fallecimiento de José José, y Sarita Sosa sigue bajo los reflectores.

En esta ocasión Didier Ortiz, familiar de Yimmy Ortiz esposo de la hija del Príncipe de la Canción compartió un video, en el que se observa a Sarita bailando dentro de un vehículo.

En el clip se observa también a la viuda de José José y el esposo de Sarita Sosa, mientras dan un paso en auto.

El encargado de compartir las imágenes fue Didier Ortiz, quien aprovecho para enviar un mensaje.

"Ser capaz de mantener un papel en un entorno donde hay mucho odio e incertidumbre es una tarea difícil y desafiante. Estás constantemente siendo juzgado, marginado y en mi caso incluso amenazado con violencia. Tener que escuchar rumores horrendos y falsos sobre mí y mi familia es, con mucho, la experiencia más furiosa e hiriente. No soy una superestrella ni una estrella del pop o una celebridad, lo que soy es un ser humano que ama la música y esta carrera en las artes de la música. Cualquier persona en el negocio del entretenimiento conoce los desafíos de enfrentar a muchos críticos, y no solo tiene que enfrentarlos, sino vivir con ellos por el resto de sus vidas. Para mí personalmente, lo que me mantiene en marcha es la idea de que algún día tendré éxito en todas las áreas de mi vida.



Agregó, "doy gracias a Dios por ti Sara y por ti Yimmy y también por Noe. Dios sabe que hemos pasado por tiempos muy difíciles, tiempos de ira e incapacidad. Sé que Dios tiene esto para nosotros por una razón. Y creo firmemente con todo mi corazón, que está cambiando para mejor. Creo que superaremos todo lo que se nos presente. Y para todos los críticos y la prensa que tienen las intenciones equivocadas para mí y mi familia, su opinión sobre nosotros es simplemente llamar la atención para atraer a su espectador. Eso no es suficiente para detenerme a mí, a mi familia y amigos. Puedes seguir hablando, pero aceptaremos ese desafío hasta que cumplamos nuestros sueños.

Por último, volvió a agradecer a quienes los han apoyado.

"Para aquellos que nos apoyan y apoyan a mi hermana Sara y a mi hermano Yimmy, gracias. Gracias por sus oraciones y su alianza con ellos, cuando todo parece ser su culpa. Gracias por defenderlos e incluso a mí mismo en las miles de conversaciones que no conocemos y que mantiene con amigos y familiares. Dicho esto, Dios los bendiga a todos"

