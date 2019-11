Yuri da luz verde para su serie, donde no se mostrará como una santa

Si algo ha caracterizado a Yuri, a lo largo de sus más de 40 años de carrera es saber llevar lo bueno y malo.

La cantante mexicana, le ha dado la vuelta a sus momentos difíciles, para convertirlos en aprendizajes de vida

Para Yuri, este boom de las bioseries en México, le podría beneficiar, ya que está lista para llevar su vida a la televisión en 2020.

“Es una historia muy pegada a mi vida. Una cosa es que tú la cuentes a que los productores la cuenten, por eso la contaré tal cual, que no pongan relleno, que no engañen a la gente porque si vas a hacer tú vida, es así… real”.

Añadió, “no seré la santa, la perfecta porque si tu tienes los pantalones para que hagan una serie tuya, es para hablar la verdad. En mi caso que edifique si va edificar todo mi pasado oscuro y lo feo que pude haber tenido para que sirva a otras personas, sí la hago”.

Yuri confesó que tiene muchos secretos y que está dispuesta a revelarlos.

“Puedo decir otras cosas que no saben porque siempre he sido transparente con la prensa desde chavita y he platicado mis momentos difíciles de triunfo. Pero si los productores le van a meter mano para que tenga más rating, pues no me interesa. No voy a hacerme la santa para que me pongan en una cruz como mi Señor”.

También hablará de su relación con su madre.

“Ella en vida, me dijo: 'Si haces tu serie, no me satanices, sólo di la verdad'. Tengo muchas cosas muy fuertes que pasé con mi madre, de mi divorcio pero tampoco quiero satanizar a las personas que vivieron conmigo y vengarme, todo sería alrededor mío. Solo con esas condiciones hago mi serie”, finalizó.

¿Cuándo?

Yuri prepara su bioserie, la cual pretende tener lista en 2020. En este proyecto quedará plasmado cómo fue que tocó fondo, pues en algún momento de su vida llegó a pensar en el suicidio, debido a que sentía que su vida no tenía sentido, palabras que hoy sólo forman parte de su historia personal.

"Contaré cosas que nadie se imagina sucedieron en su vida, porque abriré mi corazón”.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: