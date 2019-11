Victoria’s Secret cancela su famoso desfile anual

View this post on Instagram

La modelo @adrianalima agradeció a @victoriassecret Victoria Secret por haberle dado la oportunidad de abrir sus alas y conocer el mundo 🌍! Y anuncio su retiro… comenzó con ellos a los 18 y hoy la modelo tienes 36 años! “Gracias a ustedes he podido viajar a muchos paises, he vivido momentos maravillosos y he conquistado al mundo” . #adrianalima #desfilevictoriasecret #vs #angelsquad👼 #victoriassecret #victoriasecretfashionshow