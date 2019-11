¡Entérate! La ex esposa de James Rodríguez habla del bebé

Daniela Ospina, ex esposa y madre de su primera hija, reveló algunos detalles del nuevo bebé de James Rodríguez, cuyo nacimiento ha sido criticado duramente por haber sido concebido a través de un vientre de alquiler.

En un video publicado por Telemundo, la ex pareja del colombiano aseguró que James ya les había comentado de sus planes de ser papá de un niño, sin embargo, no quiso dar detalles de la mamá del hijo que nació el pasado 28 de octubre.

“Ya él nos había comentado. Creo que él decidió hacer su vida y nosotros tenemos que aceptar todo basándonos en el amor. Hay cosas que no me corresponde a mí decirlas”, puntualizó Ospina.

Comentó además que la modelo y la primera hija del futbolista se la llevan “súper bien” y que la actual pareja del colombiano, Shannon De Lima, es “una excelente mujer”.

El bebé de James Rodríguez es toda una controversia



Mucho se ha especulado sobre la concepción y nacimiento del nuevo hijo de James Rodríguez, dado que Shannon nunca se mostró embarazada, de allí que luego se supiera que el niño proviene de un vientre de alquiler.

No obstante, aun se desconoce si la modelo venezolana participó de la gestación del niño. En sus redes sociales no ha publicado nada relacionado con la llegada del bebé, más allá de una respuesta a una seguidora que la criticaba por no engendrar el hijo de su novio, por lo que se ha llegado a rumorar que la pareja está pasando una situación difícil.

Por su parte, James en todo momento ha pedido prudencia y respeto ante la situación, lo que a su vez ha avivado los rumores de separación.