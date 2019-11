¿Por qué sale del aire El Mañanero de Brozo?

Víctor Trujillo anunció que esta semana será la última emisión de su programa de radio El Mañanero, que se transmite por Aire Libre 105.3 FM, mismo que es conducido por él mismo en su personaje como el payaso Brozo.

La última transmisión del programa será el próximo viernes 29 de noviembre, un día después del 25 aniversario de que El Mañanero apareciera en los medios por primera vez.

‘Brozo’ trollea a periodistas que confundieron su vida con la de Víctor Trujillo Durante su programa ‘El mañanero’, Brozo se burló del análisis que realizaron los periodistas sobre su biografía.

Este lunes Brozo hizo el anuncio asegurando que no hay conflicto entre la estación y él, "se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto…no, no, no hay conflicto".

En agosto del año pasado también anunció la salida de ''El informe Brozo", el cual se transmitía por Acustik Noticias. En aquella ocasión señaló que se debía a causa de una falta de negociación con la televisora.

En redes sociales se especuló sobre las razones detrás de esta salida del aire, pues algunos usuarios aseguraron que se trata de censura por parte del Gobierno Federal, mientras que otros solo lamentaron que el espacio se termine.

Loret, Callo, Sarmiento, ahora Brozo… la censura contra quien ose cuestionar al Peje es implacable, y seguirá, lo único que quiere el regimen son jilgueros que adulen al presidente y le digan: "Lo siento señor presidente pero yo no puedo cuestionarlo" como Berna Adame.😶 — Antonio Garci Nieto (@Garcimonero) November 25, 2019

Termina el mañanero de #Brozo. Más censura? Esperemos que no… https://t.co/1saMgMGvqE — Qué rayos… (@QueRayosSucede) November 25, 2019

#ElMañanero sale del aire o lo sacaron ? De pensarse, lamentable la situación de la “libre expresión” en México. Brozo mi admiración y respeto Oraleee — porfirio (@narcisoelraton) November 25, 2019

El próximo viernes será el último programa de @brozoxmiswebs en @airelibre_fm . Lamento el cierre de este ciclo, uno + de los q #Brozo ha vivido. Su voz es necesaria, a pesar de (o por ello mismo) un ambiente nacional con frecuencia crispado. Un abrazo y espero q pronto reinicie — Julio Astillero (@julioastillero) November 25, 2019

El Mañanero y su historia

Comenzó en transmitirse en Grupo ACIR en 1994 bajo la conducción de Víctor Trujillo, quien inventó el personaje "Brozo, el payaso tenebroso", un cómico irreverente y crítico del gobierno que daba las noticias basadas en sátira.

En el 2000 cambió a la televisión y comenzó a transmitirse través del Canal 40. Dos años después se mudó a Televisa. En 2004, luego de la muerte su esposa del conductor, terminó su temporada.

En 2010 volvió a la pantalla chica en Foro TV. Doce años después el programa pasó a la señal de W Radio. Luego migró de nuevo a Televisa. También tuvo una página de internet, canal de Youtube, y finalmente regresó a la estación Aire Libre. (Con información de La Silla Rota)