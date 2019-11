EN VIDEO Dwayne Johnson y Danny DeVito irrumpieron sorpresivamente en una boda

Las estrellas Dwayne Johnson y Danny DeVito desconcertaron a una afortunada pareja al colarse cantando a su boda en Cabo San Lucas.

En el video de la sorpresa, que fue compartido por "La Roca" en sus redes sociales, puede verse a ambos ingresando al salón de fiestas mientras interpretan el clásico de Nat King Cole, “Unforgettable”.

What started off as a quiet sunset Teremana tequila 🥃 toast with mi amigo, Danny DeVito – turned into Wedding Crashers 2.0.

So much love and mana in the room for the lovely bride & groom.

Congrats Will & Kristine Abbot! #unforgettable ❤️#cabosanlucas#rockdevitoweddingcrash pic.twitter.com/Su2UKxqL0K

— Dwayne Johnson (@TheRock) November 25, 2019