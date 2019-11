Remmy Valenzuela y Paty Chapoy siguen en 'guerra' de comentarios

Remmy Valenzuela mantiene su paso de conciertos por México, con foros llenos y a pesar de la intensa agenda, pareciera que busca seguir con la "guerra" de comentarios ante el roce que tuvo con la periodista de espectáculos, Paty Chapoy.

Todo comenzó cuando el cantante de regional mexicano fue presentado como juez en el reality show de La Academia 2019.

Chapoy en su programa Ventaneando comentó que no conocía a RemmY: "A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra, ¿quién es? no sé quién es”.

El cantante de inmediato le contestó, entre otras cosas, que era una "pasada de moda", por desconocer de su trabajo.

"No sé cuánto discos de oro tenga Pati, ella no sé qué haga; no soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda”, dijo el joven.

Remmy Valenzuela únicamente figuró en el primer programa de La Academia 2019 celebrado el 10 de noviembre, y en el segundo domingo ya no apareció. En Televisión Azteca nadie hizo comentarios sobre la desaparición del programa dominical.

Remmy Valenzuela y Paty Chapoy no se conocen en persona, pero los seguidores del cantante mexicano han manifestado sus comentarios en las redes sociales.

"Feliz dia. mira nomas el muchachito ese del sombrero y el que no estuvo nominado al grammy pero como nos gusta a la gente y tiene llenos totales en sus presentaciones", "El muchachito del sombrero nombre para el siguiente disco saludos desde acá por ciudadela", " Mire oiga @chapoypati el muchacho del sombrero", "Los malos comentarios como esos hay que ignorarlos solo los que apreciamos realmente tu música sabemos que estas imparable", "No le has caso a la chapoy, eres único", "Es muy sabido que en Tv Azteca nunca hacen mención o notas de artistas de Sinaloa, siempre ha sido así lamentablemente", son algunos de los mensajes para el músico sinaloense.

Exhibe su "poder" musical

Remmy Valenzuela usó las redes sociales para enviarle una indirecta a Pati Chapoy. Publicó un palenque lleno en Culiacán, donde los asistentes coreaban sus canciones, y ahí recordó las palabras que dijo Chapoy en su contra: “El muchachito ese del sombrero”

