Tras escándalo con reportera de Ventaneando, Yuridia anuncia su retiro

Yuridia se vio envuelta en la polémica después de tener un altercado con una reportera de Ventanendo durante su llegada a Merida donde ofreció un concierto el fin de semana.

Al llegar al aeropuerto la cantante fue intervenida por los medios de comunicación a los cuales no les quiso responder.

Situación que después explicó en sus redes sociales, en un video Yuridia dijo:

“Se me está dificultando muchísimo la vida, acabo de dar un concierto increíble en Mérida y me la pasé muy bien y fui feliz… porque a mi me gusta mucho estar en un escenario con mis amigos, me costó mucho trabajo poder acostumbrarme a dar conciertos y a poder ser cantante. Estoy aquí por pura casualidad, se los juro que yo soy cantante por pura suerte o casualidad, o lo que quieran, porque yo siempre fui una persona muy tímida, me daba vergüenza la vida”,explicó.

Además señaló que tiene un problema para socializar.

“Yo tengo una cosa que se llama fobia social y me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, me cuesta mucho socializar, salir a la calle, y me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas y eso lo saben ustedes (mis fans), yo lo sé porque leo sus comentarios y yo sé que quieren mucho más de mí, pero la verdad es que no está en mi poder dárselos”.

Y agregó,

“Eso a mí me asusta mucho porque a mi no me gustan las confrontaciones porque hacen pancho para después tener su nota y poder inventarle a la gente y contarles algo que no es, y después viene el bullying, que es con lo que he vivido desde que empecé a cantar y algo que me ha hecho mucho daño, no puedo pararme frente a una cámara a dar entrevistas”.

Finalmente anunció su retiro de los escenarios.

“Lo que me pasó la verdad me destruyó, como siempre me destruye que digan cosas de mi o que se aprovechen de un momento para sacarle provecho y animar a la gente a que me desprecien… Ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver, esta situación está afectando mi salud, y me quiero sentir y quiero estar bien, pero ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir”.

Antes de la estrella, de la fama, de la cantante hay un ser humano y tiene que ser respetado. @yuritaflowers #TeAmamosYuridia #YoPorYuridia https://t.co/iNtdrruAgM — Noé González (@noegonmer) November 25, 2019

