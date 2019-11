Ángel Gabriel tenía miedo de ser cantante, por la figura de su famosa mamá

Ángel Gabriel decidió comenzar su propia historia musical, y pese a toda la carga que lleva por ser hijo de Gloria Trevi, está dispuesto a mostrar su faceta y personalidad en una industria competitiva.

El joven músico se encuentra en plena promoción de su primer sencillo Si te encuentro sola, y su agenda está programada en sus espacios libres, ya que también debe dedicarle tiempo a la escuela.

Publimetro charló con Ángel Gabriel, quien al responder la llamada telefónica, expresó: “Perdón por tardarme, es que no tenía pila mi teléfono, acabo de conectarme, una disculpa sincera”, lo que dejó al descubierto su manera de ser.

Ángel Gabriel compartió el momento en que decidió dedicarse a la música.

“Crecí en un ambiente de música y en este negocio. A los cuatro años me metieron a clases de violín, luego a los seis a clases de piano y crecí con esto desde chiquito. Me encantaba la música, me ponía a ver videos de Michael Jackson, de Bruno Mars y me ponía a cantar sus canciones”.

El cantante reconoció que sí tuvo dudas y miedos, y añadió: “Como que le tenía un miedo a ser cantante, por quien era mi mamá, pero llegó un momento que dije: ‘es lo que me gusta, lo que amo, sea quien sea mi mamá, yo le voy a echar ganas, le voy a poner el 100’; así que fui y le dije a mi mamá: ‘quiero hacerlo’, y ella me preguntó: ‘¿Estás seguro Ángel?, porque la verdad sí es mucho trabajo, requiere mucha concentración’”.

Dentro del baño fue el espacio donde Ángel Gabriel tomó la decisión: “Me metí al baño, y pensé, sobre qué me pasaría, si estaba tomando la decisión correcta, así que salí del baño y le dije a mi mamá: ‘¡Estoy seguro!’”. A Gloria Trevi sólo le quedó responder: ‘ok’”.

“A mí se me hace que ella como que siempre lo esperaba, porque me gustaba tocar el piano, me encantaba andar produciendo, componiendo y todo eso. Me siento emocionado y tengo mucha pasión, sí hay un poco de nervios, porque tengo que hacer a los fans felices, es lo que más me importa hasta ahora”, añadió el músico.

Ángel Gabriel creció inmerso en todos los rumores y situaciones adversas de sus padres, por lo que señaló que eso le ha permitido conocer todos los aspectos de esta carrera y las consecuencias de la fama.

“Desde pequeño, gracias a mi papá, me enseñaron a ser muy disciplinado, así que trato de hacer un balance. Tener un familiar famoso puede ser positivo, en el sentido de las oportunidades que puedas tener, el apoyo que vas a tener y la gente que puedes conocer a través de ese padre o madre. También hay dificultad, porque si no eres un súper increíble artista, siempre se te va a quedar ese título… ‘el hijo de o la hija de’, creo que hay dos lados”, reconoció.

Estilo musical

Ángel Gabriel habló sobre lo que le interesa desarrollar en su carrera musical.

“Mi estilo sólo quiero que se base en que la música sea buena, la neta. Me interesa que me guste y a los demás les guste, que sea música que una a la gente. Ahora, los géneros se van mezclando y hay cosas loquísimas, como la canción que lancé que es una electrocumbia con elementos de trap. Todo se está mezclando y yo la verdad, creo que es algo bueno, no encasillarse en un solo género. Me gusta toda la libertad, es lo que define a un cantante o a un artista, los riesgos son los que definen a un artista o un músico”, concluyó

Reflejo de Gloria Trevi

Ángel Gabriel compartió que mantiene una buena relación con su madre, pero no todo es color de rosa como en cualquier familia, donde hay diferencias pero mucho amor.

“De ella aprendí a conocer la música, fortalecer los valores, dar todo al 100% y trabajar duro. Todo eso es lo que me enseñó ella a echarle todo, también a tener paciencia y confiar en Dios. Ella compartió su pasión por la música, disfrutar del escenario y controlar los nervios. Hablando con mi mamá me dice que esos nervios nunca se te quitan, son de siempre, y tal vez a mí me tocó así la genética, pero cada vez hay nervios. Voy a echarle toda las ganas y ya Dios sabe lo que tiene para mí”.

