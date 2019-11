¡Qué buena vida! La Muestra Nacional de Teatro, más de 40 años de ser el espejo de México

Sin duda una de las mayores satisfacciones de esta profesión es que te inviten a un festival, bienal o muestra. Pues ahora sí que les presumo que tuve la oportunidad de ir a la Muestra Nacional de Teatro, la cual cumple 40 años. Organizado por el INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) en muchas ocasiones escuché hablar de ésta, que era donde se presentaba lo mejor del teatro que se hace en nuestro país. ¿Y por qué de mi emoción?

Pues porque es donde se reúne la elite de la escena, escenógrafos, directores, actores, dramaturgos, etc. Esta vez la sede fue la ciudad de Colima. Cuando me invitaron y me preguntaron si quería ir, inmediatamente dije ¡claro que sí!

Al aterrizar en el aeropuerto de Colima Licenciado Miguel de la Madrid, ya el ambiente olía a teatro. Les juro que no me drogo, para que luego no digan ¿y este que se fumó? Aún así al salir de la gran urbe, como lo es la CDMX y con todo lo de sus marchas.

Es un placer, y más para ver teatro. Nos hospedaron un buen hotel, la transportación y la comida de primera. En esta muestra se presentaron 33 puestas en escena con una calidad impresionante. Ahí podías encontrar talleres, mesas redondas, ponencias, pláticas… mil y una actividades con respecto al teatro. Hay compañías como “Soy Pájaro” que presentó la obra “Las Nenitas”.

Pero lo padre es que en el elenco nadie es actor profesional, lo que me llamó la atención es que en el elenco incluyen a personas de la tercera edad. A la cuales esta actividad les inyecta vida, sentido de ser autosuficientes, sentirse que aún tienen que dar más y ese es el caso de Leona, mujer de 85 años de edad y que como dice ella “el teatro es vida”.

Dicen que este arte en particular es un espejo de la sociedad y que de cierto tiene esta frase. Y lo digo por la obra “Los Niño Caballero”, solo de recordar la historia se me arruga el corazón y los ojos se me llenan de lágrimas.

La Gorgorgona teatro es la responsable de llevarnos a la tierra de Guerrero para ver cómo dos hermanos dan todo por seguir juntos -el recuerdo me trajo hasta un suspiro- utilizando los recursos de las marionetas, parte de la escenografía es de objetos reciclados.

En verdad viví momentos de alegría por ver teatro alternativo, experimental, donde las personas reaccionan con enojo, risa, esa es la función de este, mover sentimientos, emociones, viseras en pocas palabras. Gracias Daniel Austria por invitarme a vivir la máxima expresión teatral de este país. Qué la verdad, aquí entre nos, quiero volver el siguiente año.

