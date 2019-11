Eugenio Derbez vuelve con segunda temporada de “LOL”

View this post on Instagram

#LOLMX un programa para la familia… disfuncional. Este 13 de diciembre, 10 comediantes iniciarán una batalla épica por ganarse 1 millón de pesos. Te toca darte una vuelta por @primevideomx #LOLMX it's a family show… well a kind of dysfunctional one. On December 13th the battle to win 1 million pesos starts between 10 comedians.