Gorillaz estrenará documental en las salas de cine del mundo

El nuevo largometraje documental de orillaz titulado Gorillaz: Reject false icons, dirigido por Denholm Hewlett, se estrenará en los cines por una noche solo el 16 de diciembre, y se exhibirá en 27 países y más de 600 cines en todo el mundo.

Lanzado en sociedad con Gorillaz Productions, Eleven, Trafalgar Release y Warner Music Entertainment, Gorillaz: Reject false icons, documenta la vida en el estudio con los cofundadores de Gorillaz Damon Albarn y Jamie Hewlett; los productores The Twilite Tone de D / \ P, Remi Kabaka y James Ford; así como una lista estelar de artistas destacados como Vince Staples, Jean-Michel Jarre, De La Soul, DRAM, Pusha T, Peven Everett, Little Simz, Jamie Principle, Yasiin Bey, Bootie Brown, Cheick Tidiane Seck, Graham Coxon, Pauline Black, Zebra Katz, Danny Brown, Ben Mendelson, Kelela, Jehnny Beth, Hypnotic Brass, Junior Dan, Shaun Ryder, Mavis Staples, Sidiki Diabete y Noel Gallagher.

Recorrido visual

En su debut, el director Denholm Hewlett siguió cada movimiento de la banda durante tres años, cubriendo la realización de dos álbumes aclamados por la crítica, 'Humanz' y 'The Now Now', así como la gira mundial más ambiciosa de la banda hasta la fecha que abarca fechas en Europa, Norteamérica, Sudamérica y México, con sus propios festivales Demon Dayz en el Reino Unido y los Estados Unidos.

El resultado es el primer viaje inmersivo de acceso completo al mundo de Gorillaz y su extensa familia, con imágenes nunca vistas, donde lo virtual se encuentra con lo real, para capturar el maravilloso caos de la vida bajo la atenta mirada de Murdoc Niccals (bajo ), Noodle (guitarra), Russel Hobbs (batería) y 2D (voz).



Publicidad



¿Cuándo?

Se estrenará en los cines de todo el mundo el 16 de diciembre de 2019.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: