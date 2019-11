Por este video critican a Miss México, Sofía Aragón

La representante de Miss México al Miss Universo, Sofía Aragón, ha recibido una lluvia de críticas en las redes sociales luego de haber afirmado en una entrevista que se siente complacida por ser la imagen del país por su calidez humana.

La joven comparó la personalidad de los ciudadanos de otros países como Rusia y Estados Unidos, a los que catalogó como “fríos”, con la cultura mexicana que es más “cálida”, por lo que la han acusado de discriminar a otras naciones.

El video fue publicado en la cuenta @mr.harry.misses en Instagram, como extracto de una entrevista que dio la modelo rumbo al Miss Universo que se celebrará el próximo 8 de diciembre en Atlanta.

Miss México es atacada en Instagram

Miles de usuarios, entre ellos mexicanos, han catalogado estas declaraciones de Sofía como “imprudente” y un error, mientras otros aseguran que su opinión ha sido tergiversada por quienes la quieren desprestigiar.

La usuaria @joselyn_doylet comentó: “El problema de muchas q tienen todo para ganar y luego se pasan de imprudentes 😠 despues se quejan por q no clasifican”.

Por su parte, otra seguidora salió en su defensa y aseveró: “Comenzando desde ahora la campaña de desprestigio a una candidata ? Solo esperen que a la suya le pase algo parecido o se mal entienda su intención al decir algo y veremos como lo toman…”

Algunos entendieron lo que quiso decir entrelíneas la Miss México 2019 y no se ofendieron: “Ella no está diciendo nada q no sepamos, culturamente los latinos somos más demostrativos, lo malo es que no debió citar ejemplos puntuales ese error probablemente le cueste la clasificación”.

En una entrevista a Telemundo, Sofía comentó que su preparación ha sido muy exigente, pero que ha puesto todo de su parte para traerse la corona.