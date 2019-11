El spin-off de The Walking Dead plantea un mundo más esperanzador (tráiler)

El nuevo spin-off de la serie The Walking Dead ya tiene nombre y tráiler oficial. La tercera serie del universo de zombies se va a llamar “The Walking Dead: World Beyond” (El mundo más allá) y pone fin a la incertidumbre que plantaron sus creadores en los seguidores.

En el tráiler, conocemos un poco de los protagonistas, cuyos jóvenes desconocen que existió un universo zombie pues nacieron antes del apocalipsis. Lo que más llama la atención es el símbolo del grupo CRM que se asemeja al que apareció por primera vez en el helicóptero que llevó a Rick Grimes (Andrew Lincoln) en la novena temporada de The Walking Dead, según reseña Metro Jornal.

¿Qué nos trae el spin-off de The Walking Dead: World Beyond?

Este equipo CRM es un nuevo ejército que tiene como misión crear un mundo mejor para el futuro, por lo que ellos mismos se hacen denominar en el tráiler como “la última luz del mundo; somos la última esperanza”.

Las imágenes fueron lanzadas por el canal norteamericano AMC justamente el día en que The Walking Dead se despide de la primera parte de la décima temporada hasta febrero, así que los fans no tendrán que esperar meses para retomar esta historia apocalíptica. En este adelanto, pareciera que el tono de este spin-off es más esperanzador que la trama de la serie.

El elenco de la nueva serie está compuesto por Alexa Mansour, Mansour, Aliyah Royale, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Annet Mahendru y Julia Ormond (Temple Grandin), quien interpretará a Elizabeth, líder una fuerza militar grande y formidable, aunque no queda claro si ella será la protagonista o antagonista.

“Estoy muy emocionada de trabajar con el equipo de The Walking Dead. Me encanta sobre todo cómo escriben para las mujeres; el reparto es encantador y talentoso, y me alegro mucho de volver a colaborar con AMC”, dijo Ormond de acuerdo con el diario El Nacional.

El proyecto estará dirigido por Scott M. Gimple y Matthew Negrete y se espera que el estreno de "The Walking Dead: World Beyond" en Estados Unidos sea para el primer semestre de 2020.