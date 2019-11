Godfrey Gao gritó "no puedo continuar" antes de desplomarse

Los últimos minutos antes de morir del actor Godfrey Gao son devastadores. Un video sobre los acontecimientos previos a su fallecimiento lo muestran exhausto y luchando por mantenerse en pie antes de sufrir un repentino paro cardíaco en el set de filmación de un reality show en China.

El actor taiwanés había grabado durante 17 horas seguidas antes del suceso y minutos antes de desmayarse había gritado "no puedo continuar", reseñó el Daily Mail.

Las imágenes finales de la estrella fueron difundidas en la red social china Weibo, donde se nota el esfuerzo que hace para seguir corriendo. En el clip, el modelo vestía el uniforme del programa “Chase Me” donde participaba y encaraba fuertes pruebas físicas.

Fatigado, se lo ve disminuir la velocidad y usar sus brazos para ayudarse a subir por una rampa. Gao también se inclinó y bajó la cabeza como signo de agotamiento.

Los fanáticos reaccionaron al inquietante video exigiendo que los productores del programa asumieran la responsabilidad por el deceso. Otro expresó que esperaba ese no fuera su "último momento".

Sina, un medio chino, informó que Godfrey tenía un resfriado pero que igualmente participó en una grabación que inició a las 8:30 de la mañana hasta la 1:45 a. m., cuando colapsó. Sus amigos aseguraron que el lunes había asistido a un evento.

Los camarógrafos lo habrían enfocado pensando que su caída era parte del espectáculo antes de observar que algo realmente grave ocurría y buscar ayuda.

El canal Zhejiang, encargado de transmitir el programa, emitió un comunicado confirmando los detalles.

"Alrededor de la 1:30 de la mañana del 27 de noviembre, mientras estaba en el proceso de grabación, de repente disminuyó la velocidad mientras corría y luego colapsó. Los paramédicos en la escena se apresuraron a rescatarlo, luego de lo cual fue enviado al hospital para recibir tratamiento adicional", explicaron.

Agregaron que "después de su colapso, llevamos a Godfrey Gao al hospital, pero aún no pudimos salvarle la vida. Por las severas consecuencias que ha causado este 'accidente', lo sentimos profundamente".

"Todos nosotros en la televisión satelital de Zhejiang hemos estado tristes desde que ocurrió el incidente. Estamos gravemente destrozados por la tragedia", lamentaron. Añadieron que investigarían "todos los pasos en la grabación del programa y trabajaremos para implementar mejores medidas de seguridad".

"Nuestro amor y culpa por Godfrey Gao siempre estará allí", concluyeron.

¿Por qué era famoso Godfrey Gao?

Nacido en Taiwán pero criado en Vancouver, este artista ayudó a disipar los estereotipos que rodean su raza. En 2011 se convirtió en el primer modelo asiático en desfilar para Louis Vuitton, un logro que lo catapultaría.

Posteriormente, interpretaría a Magnus Bane en “The Mortal Instruments: City of Bones” y otras películas tanto en América como en Asia que lo consolidarían. Sus papeles cambiaron la percepción de que los asiáticos no podían ser considerados para encarnar personajes atractivos, escribió The Wrap.

Su agencia, JetStar, comunicó en Weibo la lamentable noticia este miércoles.

“A tempranas horas de este 27 de noviembre, nuestro amado Godfrey colapsó mientras filmaba en el set. Desafortunadamente, después de más de tres horas de esfuerzos médicos, nos dejó. Estamos conmocionados y entristecidos e incluso hasta ahora resulta imposible aceptar”.

El comunicado señaló que su equipo estuvo presente y su familia se apresuró para estar en el centro clínico. Además, pidieron respeto y aseguraron que el funeral se manejaría de manera discreta.

En redes, sus admiradores y compañeros de trabajo no pueden más que manifestar su negación. Las publicaciones de Godfrey en Instagram están repletas de mensajes de consuelo hacia los familiares y agradecimientos por su trabajo.

"Estamos en estado de shock y con el corazón roto. Gracias por ser todo un placer trabajar con usted y tratar tan bien a nuestro personal (…)", comentó NextShark en el último post del actor.