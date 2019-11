Gonzalo Peña lanza el Corrido de la familia LeBarón

"El pueblo exige justicia. Ya no quiere mañanero, no quiere escuchar sermones quiero que haga la tarea, porque el amor a Chihuahua doce cruces te condenan. El caso de LeBarón ha indignado el mundo entero. Este crimen terrorista necesita un justiciero, sino es López Obrador, entonces que venga el Güero”, son algunas de las partes de el Corrido de la familia LeBarón escrito por Gonzalo Peña.

Gonzalo Peña, la "Pantera del corrido", recién lanzó el tema que relata sume sobre la emboscada perpetrada por un grupo de la delincuencia organizada en los límites de Chihuahua y Sonora, a 12 miembros de la familia mormona LeBarón.

Famoso por sus canciones sobre El Chapo Guzmán, Jenni Rivera, Valentín Elizalde, El asesino de Cumbres y otras, Gonzalo es un compositor autodidacta que vive en Monterrey.

“Más que nada nos basamos en lo que vemos en la televisión y los medios, no relatamos más que hechos reales, siempre lo hemos hecho, en otros temas como La muerte de Valentín, La muerte de Jenni, entre otros. El corrido dice algo de eso, si no puedes con el cargo, pues que deja entrar a otras personas. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero cuando no les gusta, es porque le estás diciendo la verdad, en este caso, no estamos más que diciendo la verdad, lo que estamos viviendo en todo México”.

Corrido goza de buena salud

El compositor y cantante señaló que pese a la censura que aún tiene el corrido, goza de una buena salud.

“El género norteño está muy anclado, estable, y el corrido nuca va a pasar de moda y menos si relata los hechos reales”.

