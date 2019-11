Hermanos Derbez generan polémica entre sus seguidores por su baño turco

La familia Derbez es mundialmente conocida como una de las más ocurrentes y divertidas que existen dentro y fuera de las pantallas. Por ello, cada una de sus acciones siempre generarán risas o incluso controversias. Un ejemplo de ello, fue lo que sucedió con la foto que se filtró en las redes sociales en la que aparecen los tres hermanos Aislinn, José Eduardo y Vadhir sumergidos en un baño turco en el que además de vivir una extrema experiencia, dejaron ver su complicidad al posar semidesnudos disfrutando del vapor.

Lo que más generó comentarios es que la protagonista de películas como "Miss Bala: sin piedad" está en topples y solo cubre su pecho con sus manos. De inmediato, las reacciones de sus compañeros de trabajo salieron a la luz pública.

Reacciones de sus seguidores

Los detractores o haters de esta particular familia consideraron este evento como algo grotesco o difícilmente de asimilar para el público sobre todo de las redes sociales que suele ser tan crítico. "Aunque sean hermanos se ve muy vulgar la imagen", "No me parece la foto más adecuada", "¿Quién hizo la foto?", entre otros comentarios altisonantes formaron parte de la respuestas que generó esta fotografía.

También hubo quienes señalaron que este acto se debe a una estrategia para mantener a la audiencia cautiva ante la serie que estrenaron llamada "De viaje con los Derbez".

Cierto o no, lograron su cometido de hacer presencia en las redes sociales y que los usuario tuvieran una reacción inmediata ante la publicación.