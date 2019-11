Jennifer Lopez y Kim Kardashian protagonizan una graciosa escena de “mejores amigas”

Jennifer Lopez y Kim Kardashian vuelven a revolucionar las redes con el más reciente video que ambas publicaron en sus cuentas, donde se les ve conversando por videollamada como si fueran las mejores amigas.

Kim con su rostro lleno de una mascarilla verde y Jennifer con una mascarilla rosada interactúan sobre sus planes para las próximas celebraciones de Navidad, a través de la plataforma Portal TV, que Facebook ha lanzado como un servicio de videollamadas.

La intención es precisamente promocionar está línea de altavoces y aparatos inteligentes de Facebook, que perfila su crecimiento al ofrecer películas y videojuegos en “streaming” y han escogido nada más y nada menos que a estas estrellas del entretenimiento.

My bestie @jlo and I are always on the move. But @PortalFacebook smart video calling always keeps up with us…and @arod too. 💗💚#FeelThere #PortalPartner https://t.co/Bf6EE0UNQD pic.twitter.com/pcGI50wFF7

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 27, 2019