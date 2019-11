Arturo de La Casa de Papel lanza tremenda revelación: a los 28 años me enteré que era adoptado

El carismático actor español, Enrique Arce, que interpreta a Arturo en la serie de Netflix La Casa de Papel, dio a conocer una intima revelación familiar: a los 28 años me enteré que era adoptado.

Tal revelación la hizo en el programa de televisión de entrevistas, transmitido por el Canal 13, Sigamos de Largo, lo que causó gran sorpresa en el público televidente chileno.

“Soy adoptado, y no me enteré de esto hasta los 28 años. Vengo de una madre que no me pudo tener. Mi madre fue mi comadrona”, comentó el actor al explicar tal confesión que lo llena de emotividad al hablar.

Siguiendo el relato, el interprete de Arturo de La Casa de Papel, manifestó con buen humor la suerte que tuvo ante el descubrimiento de su origen. “Imagínate si ya venía marcado por la suerte, porque evidentemente mi vida habría sido muy diferente. Acabé en una familia maravillosa, que me adora, que me lo ha dado todo siempre. Pero siempre he tenido puntos muy marcados en mi vida”, dijo con marcada emoción y orgullo al referirse a su madre.

El famoso de La Casa de Papel

Sorprendida por la noticia que le hiciera el actor en pleno set de televisión, la presentadora Francisca García-Huidobro indagó más sobre tal anuncio de uno de los protagonistas de la famosa serie La Casa de Papel y le insistió en preguntar cómo hizo para enterarse de ese punto tan importante en su vida.

Sin perder su acostumbrado humor, Enrique Arce le respondió: “Puedo contar esto aquí, porque sé que mis padres no lo van a ver”. Cuando te das cuenta de eso, toda tu identidad se fragmenta, pero soy un hombre que tira siempre hacia adelante”, mencionó con una sonrisa.

El actor se encuentra en Chile desde hace más de un mes para cumplir con la grabación de las escenas de la serie Inés del Alma Mía, basada en la novela Isabel Allende, trabajo que ha sido pospuesto por las manifestaciones de protestas sociales que vive ese país.