Celeste Iannelli: el cáncer la convirtió en una youtuber que suma éxitos

Con la mano señalando a las personas que estaban sentadas donando sangre: “Gracias, gracias a ustedes por estar ahí sentados salvándole la vida a otras personas. Gracias a personas como ustedes, yo estoy viva. Yo estoy acá porque hay gente que dona sangre, porque la sangre NO la podemos crear artificialmente. Los humanos no somos capaces de hacer sangre, entonces la única manera de ayudar, es salvarnos entre nosotros. Quizás no se den una idea de lo que significa para nosotros, pero es muy importante que si cumplen con los requisitos, DONEN. Yo daría lo que sea por poder extender el brazo y regalarle vida a una persona, pero no puedo. Yo no puedo donar sangre, y entendí que mi manera de ayudar en esto, es difundir. Quiero difundir mi testimonio, contarles que veía todos los días a chicos/as en el hospital que necesitaban sangre, incluyéndome. Les cuento, que hay gente que no tiene familia, amigos, conocidos que donen por ellos. Por eso, es importantísimo que puedan donar sangre sin la necesidad de que les llegue la típica foto de “se necesitan 10 donantes de sangre para ——“. Podes acercarte a un hospital, a una clínica, y donar sangre, ayudar a alguien que no conoces. Te da miedo el pinchazo? Todos los días me pinchaban, a veces más de 3 veces. Para sacarme sangre y para ponerme también. Esa misma sangre que a vos te sacan con un pinchazo, a nosotros nos las ponían de la misma forma, con la diferencia de que no era solo una vez. Gracias a los que donan sangre, gracias por salvarme la vida.” Y si vos no podes donar, ayudame en la difusión🙏🏼Podes subir esto a tu historia? Mandalo por WhatsApp a todos tus familiares que no tengan Instagram. Subilo en donde quieras, pero por favor, ayudame a que todo el mundo sepa lo fácil y necesario que es DONAR SANGRE. Yo les dejo el mensaje, depende de ustedes que se conozca o no. Gracias a todos por leer y ayudarme siempre♥️♥️♥️! Si pueden donar, donen. Es salvarnos entre nosotros porque no nos queda otra. Gracias @elejercitodealejito 🌈💛