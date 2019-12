Jessie Cervantes comparte su manual de vida

Jessie Cervantes escribió su primera novela Emociones en sintonía, hace algunos años, pero ahora decidió realizar su segundo trabajo bajo el nombre Manual para creer en ti, que presenta este lunes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El comunicador disfruta hablar frente a los micrófonos, pero el libro tiene una magia especial.

“Lo lindo de los libros, es que no se borran. Una vez que los escribiste ya no se borran y están para toda la vida,y así te recodará la gente para toda la vida, porque ya es un pedazo de ti, eso es muy fascinante. Ya no te puedes arrepentir de lo que acá dice”, dijo Jessie en entrevista con Publimetro.

Durante la charla, en el stand de Editorial Urano, Jessie Cervantes compartió esos momentos de la vida, en que siendo como un coach decidió hacer un manual de desarrollo humano.

“Lo primero que tienes que tener para escribir un libro es un sueño, es tenerlo en la imaginación, y querer hacerlo. Empecé por el camino chueco, en lugar de salir con un libro como éste de desarrollo humano, hice una novela. Vivimos de manuales, hoy en día, esos tutoriales que vemos en las plataformas son realmente manuales digitalizados.

"Soy de manuales, porque me gusta aprender bien a usar las cosas. Desde el principio tuve claro, que iba a ser muy fácil para mí escribir si recurría a algo concreto, algo puntual en los consejos y poner los puntos que me habían forjado como profesional de la comunicación para que la gente los pudiera usar en su vida”.

Durante seis capítulos, el autor de Manual para creer en ti hace un recorrido que va desde ¿Quién soy?, La felicidad y tú, La fuerza de creer en ti, Entre la fe y la esperanza hasta ¿Dónde está mi pasión?, y La llave de la confianza.

“Lo primero fue encontrarme como un coach. Estar en la FIL es como una maestría. No es lo mismo ser autor y no estar en la FIL; que ser autor y presentarlo en la FIL. Hay que tenerlo en la mano y leerlo y leerlo. Son los puntos con los que navego, es el juego que yo hago, son mis puntos de vida”.

El locutor radiofónico con más de 25 años de carrera visualiza un 2020 cargado de trabajo, pero con nuevos proyectos.

“Ya viene otro libro, es complicado, es como el otro lado de la vida que yo he pasado más familia, más cargado a la pareja, a la relación íntima con amigos, mis padres, y eso quiero contar en un par de años. Además, estoy trabajando en un monólogo, que es una parte que me falta, el hacer teatro”.

Presentación de libro

2 de diciembre a las 17:00 horas. Salón Elías Nandino, planta alta de Expo Guadalajara.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: