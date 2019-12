Descubre quién es “La Jefa” que domina a Daddy Yankee

View this post on Instagram

Desde que nacemos pasamos por diferentes etapas en la vida y de todas ellas vamos aprendiendo. Hoy cuando miro atrás puedo ver que la MIREDDYS de hoy vive la mejor etapa de su vida. Gracias Dios por estos dias que me permites vivir llenos de FELICIDAD con la mejor de las FAMILIAS([email protected], esposo, padres y [email protected]) y los mejores [email protected] Dios ha sido más que bueno conmigo. Vivo FELIZ y AGRADECIDA de todo y [email protected] los que tengo en mi VIDA ❤️. #GRACIASDIOS foto by @sakography