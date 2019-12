Trino y Gil Gamés hacen un peculiar análisis de la 4T

Trino y Gil Gamés hojean por primera vez el libro que realizaron bajo el título Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T. Sorprendidos por lo que se escribe y muestra en cada una de las 183 páginas, los autores compartieron esa complicidad que se dio al momento de hacer este trabajo.

La finalidad desde un principio fue hacer un debate a través del humor, con el tema de “Liópez Obrador”.

“Desde el 87 que inició la FIL a la fecha, solamente dos años no he presentado un libro aquí, uno fue en 1987 y en el 2000 me fui a Barcelona. Me da gusto terminar el año con un libro que es diferente a lo que he hecho y se me hace sensacional hacerlo con Gil Gamés, al cual tengo odio puro [risas]”, dijo Trino.

“Estuvimos presionado por un editor maléfico que nos reunió a comer en la Ciudad de México y con sus malas artes nos dio de beber y convenció de hacer el libro, que hoy (domingo) vimos por primera vez. Es una buena combinación, es el diario público de Gil Gamés puesto en momentos con los cartones de Trino. Es una historia crítica, con humor e irreverencia de lo que ha sucedido este año”, agregó Gil Gamés.



Gobierno de AMLO

El libro sale exactamente a un año de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumpliera su primer año como presidente de la República Mexicana.

“Hasta ahorita es un año apenas, no sé si ellos lo sobrevivan. Eso de despertarse todos los días debe ser agotado para alguien que lleva sexenios que parecen campañas permanentes. Debería tomarse un descanso. Esto se está empezando a escribir, pero faltan 5 años, yo lo veo sabroso para el humor”, finalizó Trino.

