“La banda le ha traído nueva vida a mi música”: Lucero

¿Cómo está conformado tu nuevo disco Sólo me faltabas tú? — Este disco cuenta con canciones inéditas y es el tercer disco de banda sinaloense que grabo. Hice colaboraciones con amigos como Luciano Pereyra, con quien canto el único tema de balada del álbum. También están los grandes del regional mexicano como Los Recoditos, Los Sebastianes y Gerardo Ortiz. Además, no podían faltar Carlos Rivera, Luis Fonsi y Melendi.

¿Cómo han recibido tus seguidores de Sudamérica y Centroamérica tu incursión en este género? — Es algo increíble, la banda sinaloense existe desde hace años, tiene poco tiempo que se puso de moda, es por eso que decidí grabar con banda, quería ponerme un reto y no quedarme en la zona de confort. La música ranchera gusta mucho y es muy conocida en diversos países de Centro y Sudamérica, pero ahora la banda también, hasta en Brasil las cantan. Muchísimos fans quieren que cante de nuevo balada, seguramente el próximo disco, pero en estos años la banda le ha traído una nueva vida a mi música.

¿Cómo percibes la transformación de la industria musical? — El mundo de la música es diferente, incluso el grabar discos puede desaparecer y todo el trabajo que hay detrás puede que ya no exista porque todo es a través de las plataformas digitales. Lo que nos queda a los artistas que empezamos hace tantos años es adaptarnos, pero para mí tener el disco físicamente en DVD y en CD, que lo podamos tocar, que lo podamos ver, que tenga el librito y la foto me encanta.

¿Te ha costado adaptarte? — Sí, no es fácil. Debes tener mucha agilidad y agudeza para entender cómo puede algo cambiar tan rápido. Es un mundo de jóvenes, entonces me he tenido que adaptar, trabajar de otra manera, pensar en un lanzamiento y en un proyecto de otra forma. Antes el 80% de las personas veían una misma cosa y el rating de una novela o un programa era altísimo, hoy unos ven televisión de paga, otros redes sociales y está imposible poder unificar a un gran público.

Dentro de estas nuevas plataformas, ¿te gustaría ser parte de una serie? — He tenido propuestas pero no me han atrapado. Ahora hay muchas novedades y no es el tipo de novela que yo he estado acostumbrada y del que me enamoré como actriz. Las series que están de moda y que todos vemos tienen un toque que yo no sé si combina con mi imagen.

¿Cuál es tu balance de 2019? — 100% positivo. El éxito que tuvo el disco anterior Más enamorada con banda, la línea de ropa marca Lucero, las presentaciones en diversas ciudades y países como Chile, Argentina y Brasil han sido experiencias preciosas. He tenido mucho trabajo y alegrías.