Alejandra Guzmán reaviva pleito con Paulina Rubio

View this post on Instagram

Durante la presentación de @laguzmanmx el viernes en el @palenqueculiacanoficial Ale canto la canción “ey güera” y mencionó a Paulina Rubio jajaja y la imitó 💁🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ asi deja confirmado que esta canción si es dedicada a la chica dorada …,según por q Paulina se metió entre Erik Rubi y Alejandra #palenquedeculiacan #sinaloa #conciertos #alejandraguzman