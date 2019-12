¿Quién es Cha In Ha?, la tercera estrella K-Pop que muere este año

El mundo K-Pop está de duelo. Este martes de 3 de diciembre hallaron sin vida a otra de sus estrellas: Cha In Ha, de apenas 27 años. Es la tercera celebridad de Corea del Sur que localizada en circunstancias similares en los últimos dos meses. Primero fue Sulli y apenas hace unos días atrás Goo Hara.

Cha In Ha era integrante de la compañía de actores Surprise U, representada por Fantagio. La empresa de entretenimiento confirmó su muerte a través de un comunicado:

“Tenemos el corazón roto al dar a conocer esta noticia triste a todos los que han enviado su amor y apoyo a Cha In-Ha hasta el momento. Estamos llenos de dolor por esta noticia que todavía es difícil de creer”.

Pero además pidieron respeto para su familia, así como solicitaron a los seguidores a evitar rumores o difundir información falsa sobre las causas de su muerte.

“Pedimos fervientemente que no se difundan rumores y que no se publiquen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una tristeza mayor, lo despida en paz”, expresaron.

El ascenso de Cha In Ha

Su carrera fue corta, pero exitosa según reseñan medios locales. Debutó en 2017 con la cinta You, Deep Inside Of Me, y ese mismo año se unió a Surprise U. Además protagonizó los dramas televisivos Degree of Love, Wok of Love, ¿Are You Human, Too?, Clean with Passion for Now y The Banker.

Su última aparición fue en el nuevo drama de MBC Love With Flaws, estrenado en noviembre.

Su último mensaje

En su cuenta Instagram se encuentra la último mensaje que envío a sus seguidores, apenas horas antes de su muerte. Cha In Ha escribió: “Todos tengan cuidado”, lo que para algunos podría ser un mensaje revelador de lo que ocurriría después.

En su caso, hasta ahora se desconoce si fue objeto de ciberacoso como les ocurrió a las cantantes y actrices Sulli y Goo Hara. Ambas sufrieron una profunda depresión tras estar sometidas a situaciones extremas por su fama.