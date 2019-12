Itatí Cantoral disfruta reírse de sí misma

Itatí Cantoral cumple 25 años de carrera, y a través de su historia ha sido protagonista de momentos memorables en su profesión, pero también de sucesos que han pisado la línea de su vida privada.

La actriz mexicana está en la ciudad para presentar la obra de teatro Testosterona junto a Álvaro Guerrero en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

“He tenido mucha testosterona para salir adelante en ciertas cosas de mi vida, pero al final me siento contenta de lo que he hecho, que ha sido por que yo lo decidí, nadie me obligo”, compartió Itatí.

Testosterona es una obra de Sabina Berman, que escribió hace algunos años, pero que no pasa de moda.

“Es una obra de teatro que escribió Sabina Berman hace como cinco años y esta obra refleja a cada una de las mujeres profesionistas, no importa el ámbito en que se desarrolle. Como mujeres nos cuesta doble trabajo llegar y obtener credibilidad: en este caso es una periodista que es la subdirectora del periódico más importante de México y su jefe tiene una enfermedad incurable, por lo que tiene que ceder el puesto de dirección. Mi personaje Alejandra, tiene que buscar ese respeto a su trabajo, así que todas las mujeres trabajamos, hemos dicho los textos de Sabina”.

Itatí Cantoral señaló que hay mucho por hacer en la cuestión de género, pero aprendió a ser feminista por su padre, Roberto Cantoral.

“Yo sí podría ser parte del movimiento #MeToo. Me gusta hacer este personaje que tiene testosterona para enfrentar la vida, porque realmente, mi papá me dio mucha testosterona. En mi casa son sólo hombres, no tengo hermanas y mi papá era un feminista, siempre me decía que tenía que estudiar, trabajar y ser una mujer independiente. Además, que buscar el amor en un hombre, no servía para solucionar la vida. Él me hizo feminista”.



La actriz comparte el escenario con Álvaro Guerrero, que cuenta una historia que es muy actual.

“Cuando Sabina la escribe, se empezó el movimiento feminista, y le dijeron si lo había escrito para el movimiento. Ella dijo que no. Esta es la cuarta temporada, y nosotros estrenamos después de la primera marcha que hubo en el Ángel de la Independencia, parecía que la habíamos puesto a propósito como para el movimiento que está en boga”.

Por lo pronto, Itatí se ha vuelto una visitante frecuente a Guadalajara, porque acá estudia uno de sus hijos. Ella nos adelantó sus planes para el próximo año.

“Vamos a seguir con Testosterona, y luego vamos a hacer un homenaje a Miguel Sabido por toda su trayectoria con una obra impresionante que se llamara Medea en llamas, donde hago a Medea para el primer semestre del próximo año. Hay una película con Marisa Sistach para marzo”.

Disfruta sus memes

Itatí Cantoral disfruta cada meme o gif que aparece con su rostro, en su mayoría de su exitosos personaje de Soraya Montenegro.

“Ese personaje se hizo famoso por los mexicanos, no es por mí, ojalá hubiera sido tan brillante para hacer mis propios memes, porque sería millonaria [risas]. De pronto se desataron los memes y gifs, que ya formaron parte del folclor mexicano. Es padrísimo que yo me pueda reír de mí misma, y me ya hay hasta barbies. Tengo una hija de 11 años y todas su amigas de la escuela, ya saben de la maldita lisiada, se saben la historia, estar en las redes es estar en el mundo”.

En Guadalajara

4 de diciembre a las 20:30 horas llegará con Testosterona al Conjunto Santander de Artes Escénicas junto a Álvaro Guerrero.

