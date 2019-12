Jukilop dejaría México para proteger a su hija

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, mejor conocidos como Jukilop, son una de las parejas que mueven las redes sociales. Suman millones de seguidores alrededor del mundo. Actualmente combinan la creación de contenidos digitales en sus canales de YouTube.

“No vemos tanta competencia, sino que nos enfocamos en lo que nos gusta crear, sobre todo en la música. No somos como de hacer muchos videos, eso nos permite ir a nuestro propio paso”, señaló Kimberly.

La pareja que ha tenido una historia de amor, como de película, se muestran más felices que nunca, pues han decidido mostrar su historia en el libro Jukilop.

“Este libro implica trabajo, esfuerzo, porque no es algo de un mes, sino de dos años de trabajo; al final, es un sueño para nosotros. Siempre quisimos contar nuestra historia más allá de lo digital o internet, porque el libro es algo que perdura, es bonito que la gente lo tenga en sus manos y haga sus propias conclusiones.

Jukilop compartió que evitan pensar en que son un ejemplo para sus seguidores.

“Realmente tratamos de ser lo más reales posible. Sabemos que no somos malas personas, pero no somos el claro ejemplo de un joven. Hemos hecho muchas locuras, en mis redes sociales me expreso, no soy muy educado, pero realmente tratamos de dar un buen ejemplo en base a lo que somos y tener una actitud positiva. No fingimos en ser personas que no somos, no creo que tengamos gran responsabilidad de que los niños nos vean como ejemplo, pero si influimos en muchas personas”, añadió Juan de Dios.

Preocupados por su hija

La pareja tiene una bebé de cinco meses y disfruta de esa nueva etapa de vida.

“Estamos muy felices y tenemos muchas razones, porque somos una pareja con mucho amor. Tenemos una hija que amamos demasiado”, finalizó Kim.

Mientras, Juan de Duis señaló que sí le preocupa que su hija no pueda crecer en un ambiente normal, porque sus papás son figuras públicas.

"Estamos dispuestos a hacer sacrificios porque nuestra hija crezca en un ambiente normal, que pueda salir a la calle, sin miedo, por eso nosotros queremos irnos del país”, dijo Juan de Dios.

Historia de amor

Cuando Juan y Kim se conocieron, los papás de ella no la dejaban tener novio, pero ellos querían andar y comenzaron a verse a escondidas. Durante las primeras etapas de su relación, los papás de Kim se dieron cuenta de que ella andaba de novia con Juan y les prohibieron verse, pero ellos siguieron con un romance secreto.

Cuando Kim estaba por cumplir 18 años, decidieron que se iban a fugar y Juan literalmente se robó a Kim de su casa para poder vivir su amor.

“Nuestra historia no fue tan fácil, hubo complicaciones. Fui rebelde por amor”, dijo Kim.

