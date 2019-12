Luisito Comunica, entre libros, Sonic y algunas locuras

Luisito Comunica no pasa inadvertido en su andar por el mundo; su paso a paso es observado por 28 millones de seguidores en YouTube y más de 16 millones en su cuenta oficial en Instagram. Y uno de los grandes retos del youtuber mexicano para el próximo año es ser la voz de un icónico personaje de los videojuegos, Sonic, esto a pesar de que los fans de la cinta iniciaron una campaña para que poblano no hiciera el doblaje.

“Voy a hacer la voz de So­nic en América Latina, es un honor. Fue una gran sorpresa, es un personaje querido y en­tiendo las críticas, pero saber que mi voz será escuchada en todos los rincones que hablan español, es muy bueno. Espe­ro hacer un buen trabajo y llenar los zapatos de este eri­zo azulado”. También agregó que en 2020 “da intriga aden­trarme en el tema del cine. Me llama la atención cómo crear cine, nunca he entrado de lleno en él, pero me da cu­riosidad explorar por ahí”.

El creador número uno de contenidos en YouTube México comentó lo anterior a Publimetro durante su visita a Guadalajara, donde presen­tó su libro Lugares asombrosos en la Feria Internacional del Libro (FIL), el cual se ha con­vertido en uno de los más vendidos en los primeros días de la feria.



Al respecto, Luisito habló de esa curiosi­dad que lo motiva a conocer nuevos terrenos.

“Me gusta explorar. Soy una persona curiosa en ese aspecto, porque me gusta diversificar un poco. No sé si es algo bueno o malo, el no ser tan perfeccionista. Soy más del tipo de persona que dice ya, pero que quede ya. Seamos honestos, yo hago videos en YouTube, tampoco hago cine o producciones del National Geographic, por eso me he acostum­brado a este ritmo de subir mucho contenido. Si fuera un per­feccionista me acabaría cla­vando con que si la toma se ve muy bonita, que si pronuncié mal esa palabra y eso no me permiti­ría subir mucho contenido. Creo que mi manera de tra­bajar es más que quede bien, pero rápido”.

Luis Arturo Villar Sudek hace de Luisito Comunica un personaje al que no le dan miedo los retos.

“Soy una persona bastan­te aterrizada. Todo lo que he hecho se ha dado pasito a pasito, no ha sido como un ramalazo de cosas de la noche a la mañana, y planeo continuar así. Mientras más te vas adentrando en la vida pública, te das cuen­ta que tienes que diversificar y acep­tar todo tipo de comentarios para seguir avanzado. Me considero que estoy bastante con los pies en la tierra”.

Lugares asombrosos resultó una buena experiencia para Luisito.

“Quería que fuera una introducción exitosa que se llevara de la mano con lo que hago, más o menos que la gente estuviera contenta, y por eso decidimos hacerla; la verdad, me ha encantado la travesía, que ha sido muy divertida. Tenía la curiosidad de hacer un libro, porque ahora tengo la habilidad de hacerlo, la voz de hacerlo y los contactos. Quisimos que fuera una buena primera in­troducción a la industria”.

Sumar contenidos

Por ahora, el creativo utiliza sus plataformas para mostrar nuevas historias, pero sus in­quietudes van creciendo.

“La decisión inteligente fue hacer un libro que se ape­gara a lo que estoy haciendo, por lo que la gente me está conociendo, no queríamos llegar y decir: ‘¿Qué creen?’, ahora Luisito escribe nove­las. Aprendí que me comuni­co de una manera diferente cuando escribo. Los conte­nidos no dejan de crearse y cada vez voy teniendo más inquietudes. Es una locura, pero espero concretarlas”, concluyó.

Entre libros

Luisito Comunica acaparó las miradas en el tercer día de la FIL de Guadalajara, y sólo fue­ron 800 personas las elegidas para convivir con el youtuber, lo que provocó la locura durante la presentación en la FIL.

“Es conmovedor, es bonito verme en esta posición. Hay gente que se formó desde muy temprano para tener acceso, eso está cool. Tengo mucha curiosidad de hacer más cosas, por ejemplo, en cuestión de libros, quiero intentar para el siguiente –espero que la edi­torial me lo quiera comprar– hacer otro libro documental, pero adentrándome en un solo tema. El reto de decir: ¿puedo mantener la atención de alguien con un solo tema en 300 páginas? Debe ser más complicado”.

