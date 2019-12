Kate Middleton llamó a Meghan Markle para brindarle su apoyo ante el acoso mediático

View this post on Instagram

🖤#repost @mmarkledaily And yes! I love and support them both too 🙏💜🌹#katemiddleton #meghanmarkle . . . . . . . #duchessofcambridge #williamandkate #royalprincess #harryandmeghan #royalwedding #duchessofsussex #1fanpage #fanpage #royals #royalprincesses #london #royalfamily #princesses #beautiful #princeharry #princessdiana #gainposts #gainlikes