La hija de Jennifer López ha crecido y estas fotos lo comprueban

View this post on Instagram

the most beautiful and amazing family in the world 😍😍😇 look at emme😍😍 @jlo @arod . . . . #jlo #jenniferlopez #jrod #jlover #alexrodriquez #arod #alex #13 #family #jlofamillia #jlofamily #jlokids #jlobeautiful #jlolove #jlofashion #jlostyle #jloperfect