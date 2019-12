Lesslie reveló que viene una nueva etapa de Los Polinesios

Los Polinesios, son un trío de hermanos compuesto por Rafa, Karen y Lesslie, quienes se ha convertido en un fenómeno global y que cuenta con una enorme popularidad como youtubers. En el 2019, son los artistas más influyentes en América Latina, con más de 60 millones de suscriptores en sus redes sociales.

Lesslie Polinesia visitó Guadalajara para presentar su novela Tres promesas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde cientos de niños y adolescentes llegaron desde muy temprano para hacer la fila para ingresar al gran salón de Expo Guadalajara.

“Desde pequeña me habían gustado las historias de amor. Me encantaba imaginar pequeñas historias de romance, al ir creciendo esos deseos y sueños también fueron aumentando, así que llegó el momento de decidir dar el paso, porque ningún sueño es imposible, si no luchas por el”, dijo Lesslie.



La novela de 233 páginas tuvo un periodo de gestación de más de un año.

“Este proceso duró un año en escribirse, porque no es nada fácil, no tenía mucho tiempo, pero siempre buscaba espacio para hacerlo, de hecho me fui a Costa Rica para terminarlo, porque tenía un pequeño bloqueo de ideas; la última parte fue lo más difícil”.

La joven es una gran admiradora de Asia, de ahí que su comida favorita sea el ramen y Corea, el país que más le gusta.

“Realmente el estar en redes sociales y en el mundo digital, nos permite no tener barreras. Puedes llegar a cualquier parte del mundo, pero buscas comunicar lo que más te gusta y sobre todo los valores que tenemos, esto era parte de lo que yo quería hacer en el libro. Es un proyecto con una esencia muy personal , mucho amor, porque es de los valores más hermosos que una persona pueda tener”.

Tres promesas es una novela romántica, en la que comparte una historia de amor para que la gente se inspire.

“Todo mundo puede escribir o hacer un video. Todo mundo puede cantar, hacer música o simplemente comunicar. Era un sueño tener un libro, así que imagínate tenerlo en una serie o película, en eso se está trabajando”.

Críticas

Lesslie Polinesia confesó que sintió nervios al explorar una nueva manera de ser vista, ahora como escritora.

“Hay nervios porque otras personas puedan juzgarte, pero creo que son cosas que cualquier persona pueda hacer. Me puse nerviosa cuando lancé el libro y estaba con los nervios de punta por dar a luz este proyecto que tuve escondido por mucho tiempo”.

Cambios para 2020

Lesslie adelantó que Los Polinesios tendrá una transformación para el próximo año.

“Vienen cambios muy fuertes con proyectos muy grandes, de hecho se va a revelar el último proyecto del año en diciembre, estamos a nada a menos de una semana, que será parte de 2020 que marcará un antes y después de nosotros, que nos va a cambiar. Será una nueva etapa y ciclo, porque hay que evolucionar para un bien común”.

