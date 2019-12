Sin la cultura no somos nada, advierte Diego Luna en la FIL

El Coloquio de Políticas Culturales se realizó este martes dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) con tres conferencias que tuvieron la participación de Consuelo Sáizar, Antonio Villaraigosa, Antonio Marvel, Sergio Mayer y Diego Luna, entre otros.

Diego Luna logró que un gran número de jóvenes llegaran al auditorio donde se realizó el coloquio y expresó su preocupación en el tema de la cultura.

“Tenemos esa riqueza cultural, pero también esa ignorancia que cargamos, esta indiferencia que cargamos cultural; en fin, les voy a leer algo que dijo Octavio Paz: ‘el arte no es una nacionalidad, pero asimismo, no es un desarraigo. El arte escapa de la historia pero está marcado por ella. El acceso a la cultura es lo que nos permite entender nuestra riqueza y entendernos en nuestro contexto, y la cultura también es indispensable para recomponer el tejido social. Estamos en un país en el que nos urge encontrarnos con el prójimo y la cultura es una herramienta para lograr eso”, señaló Diego Luna.

Con la participación de Aurora Cano, Antonio Martínez y Antonio Villaraigosa, Diego Luna externó esa esperanza que se tiene por el verdadero cambio.

“¿Cuánto les costó entrar hoy? Que chingón entrar gratis en este debate de reflexión. Esta palabra que se usa tanto como la transformación, a mí sí me cambió desde mi niñez esa palabra. El arte nos recuerda que no estamos solos y cuando se cierra un espacio, cuando se queda vacía una butaca, se mueren muchas voces, ojos y oídos. Sí estamos dentro de un caso alarmante en este país”.

Diego Luna finalizó su participación diciendo que para hablar de cultura hay que hablar de democracia, para hablar de cultura hay que hablar de participación ciudadana. Apelo a la labor ciudadana, no votar y descansar seis años. A mí me da esperanza venir a la FIL, me da esperanza lo que aquí sucede y espero que el mensaje se mande: no somos nada sin acceso a la cultura”.





Mesas de reflexión

Enfocados en los temas de Cultura y sociedad civil, Marco legal del mecenazgo y Proyectos recurrentes y su financiamiento, se realizaron cuatro horas de debate y reflexión.

En la primera mesa, de una serie de cuatro, llamada “Cultura y sociedad”, participaron el actor y promotor cultural Diego Luna; la actriz y productora de teatro Aurora Cano; el vocero de la Secretaría de Cultura federal, Antonio Marvel y el ex alcalde de Los Ángeles, California, Antonio Villaraigosa.

El Coordinador del coloquio, Nicolás Alvarado, se encargó de moderar esta primera participación de la tarde, donde los participantes coincidieron en que las políticas culturales en México no pueden ser las mismas que las de los últimos años.

Para entender los polos de las políticas, Aurora Cano explicó que existen dos tipos de modelos para financiar la cultura: la de los países de tradición de izquierda, como los emanados de la antigua Unión Soviética y el de los de derecha, con modelos neoliberales.

“En el primero, el Estado financia totalmente la cultura, no sólo la oferta sino que lo hace desde el nacimiento de los ciudadanos. Lo malo es que el Estado controla los contenidos y hay utilización propagandística en la cultura”, detalló.

Antonio Marvel dijo que en la actual administración, la Secretaría de Cultura federal ha buscado amplificar la cultura a sectores vulnerables o marginados, que si bien “los estímulos fiscales para el desarrollo artístico se mantienen, el cambio fue apostar por la acción en esas comunidades y visibilizar la desigualdad”.

Más tarde, durante la mesa “Marco legal del mecenazgo” (moderada por el titular de Cultura UDG, Ángel Igor Lozada Rivera Melo), tuvo participación el diputado federal Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en el Congreso de la Unión, Sergio Mayer Bretón, quien habló acerca de la propuesta que busca cambiar el panorama del mecenazgo cultural en el país.

“Pensamos crear una ley de mecenazgo federal, pero por el tema de la austeridad, en este, momento no sería viable. Estamos convencidos de que podemos crear una nueva ley de economía creativa, también conocida como economía naranja, que contempla un esquema de financiamiento privado al sector cultural”, expresó.

