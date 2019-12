Justin Timberlake pide perdón a Jessica Biel

El cantante Justin Timberlake ha tomado las redes sociales para poner punto final a los rumores que lo han envuelto en los últimos días. El actor fue visto en una actitud sospechosa con la coprotagonista de su más reciente película Palmer.

Justin Timberlake y Alisha Wainwright fueron fotografiados en un bar hace un par de semanas. En las imágenes, se les ve tomados de la mano y la mano de ella posando en la pierna de él.

hmmm justin timberlake….let me go listen to what goes around real quick pic.twitter.com/jjfDxXRnmL

— 。・゚゚・ We deserve a soft epilogue, my love ・゚゚・。 (@dracoslmalfoy) November 23, 2019