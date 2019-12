"En este momento me estoy dando el 100% a mí", Belinda

Por más polémicas, enredos, chismes y controversias en las que se vea envuelta, Belinda sale sin un sólo rasguño y ganando como siempre, como ella bien lo dice. La cantante de 30 años visitó las oficinas de Publimetro donde fungió como editora invitada por un día, además se dio tiempo para platicar sobre sus nuevos retos, su visión sobre la vida y su postura en las relaciones amorosas.

El primer reto de Belinda en 2020 será protagonizar Hoy no me puedo levantar, ¿cómo te sientes?

­—Muy contenta porque es una súper responsabilidad para mí hacer teatro, nunca lo he hecho, y más que es un musical, además son las canciones de Mecano, que es uno de mis grupos favoritos de todo los tiempos. Estoy muy contenta, pero también nerviosa, emocionada y con muchas ganas de demostrarle a todos que sí puedo hacer este reto. Además soy coproductora de la obra.

Te hemos escuchado interpretar pop, rock, urbano, cumbia… ¿con qué género te gustaría experimentar?

­­—Sin duda el jazz, sería un sueño para mí hacer un disco completo de este género.

¿En 2020 podríamos esperar tu regreso a la televisión?

—Me encantan las series, pero ahorita estoy muy concentrada en la música, en la obra, además de la cinta Trolls donde repetí haciendo la voz de Poppy. Nos fue muy bien con la primera película. También he estado haciendo otras cosas en cuestión empresarial, lancé un Foreo (instrumento para desmaquillarte) con diseño de unicornio, lo cual fue un logro para mí. Estuvimos como cuatro meses en el proceso y estoy feliz porque yo me cuido la piel con eso.

En lo que respecta a la música, ¿tendremos nuevo álbum de Belinda pronto?

—Tengo varias canciones que quiero lanzar, una de ellas es con Nacho, de Chino & Nacho, que está padrísima y con Showtek unos DJ europeos muy talentosos. Tengo varios proyectos en la música pero la idea es sacar sencillos, un álbum completo no porque el mundo de la música ha ido cambiando y ahorita es canción tras canción, entonces voy a mantener ese ritmo.

¿Cuál es la mayor aportación de Belinda a sus fans?

—Siempre les doy seguimiento. Estoy en contacto con ellos. Trato de apoyarlos, de darles un buen consejo, a veces me escriben sobre los problemas que tienen, siguen mis consejos y les sirven. Entonces el poder ayudar a los demás es lo más gratificante que uno puede tener en cualquier carrera. El ver que ayudas a alguien es único.

Pero eso también lleva una responsabilidad, ¿cómo lo manejas?

—Siempre es una responsabilidad pero yo doy mi opinión con mucho cariño, les digo lo que pienso desinteresadamente, entonces un consejo que viene de una parte noble de ti siempre será algo bueno.

¿En algún momento de tu carrera has pensado en renunciar?

—En muchos, pero siempre sucede algo que me hace cambiar de opinión, sobre todo los fans no me dejan ir.

¿Te cuesta trabajo sobrellevar la fama?

—Siempre he dicho 'nunca hables de los demás si no tienes nada bueno que decir'. A mí no me gustan los chismes y me mantengo al margen, a veces la prensa dice que no quiero hablar pero pues que digan lo que quieran. Yo hablo de lo que yo sé hacer que es mi carrera, de mi trabajo que para eso estoy, no estoy para hablar de nadie ni opinar de nada.

¿Cómo surgió la famosa frase 'ganando como siempre'?

—Fue uno de los momentos más inesperados y jamás me imaginé que iba a ser una frase que todo el mundo usara. Yo lo dije enojada una vez que me encontraba en La Chismosa (bar) y ahí se quedó para siempre.

¿Piensas en el futuro?

—Sí futurizo mucho, pero últimamente he vivido más el momento, me gusta disfrutarlo y concentrarme en el hoy, pienso en el futuro pero a corto plazo. En 20 años no sé dónde estaré.

¿Cuál es la palabra que te describe?

—Trabajadora y perseverante.

¿Y cómo crees que te percibe la gente?

—Como buena persona.

Emma Watson declaró hace semanas que tiene una "relación consigo misma", ¿te identificas con eso?

—Claro, uno tiene que conocerse a sí mismo. Tienes que estar seguro de lo que quieres y lograr tus metas antes de tomar cualquier otra decisión, porque un matrimonio es mitad y mitad. 50% de tu ser tiene que estar concentrado en tu familia, en la otra persona, esposo e hijos. Y en este momento me estoy dando el 100% a mí misma.

El dato

60 funciones dará Belinda de Hoy no me puedo levantar del 31 de enero hasta el 4 de abril

También te puede interesar: