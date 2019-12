El gigante traje típico de Miss Salvador que tapó a Miss Guinea en la preliminar del Miss Universo

Ningún certamen de belleza se salva de pequeños errores humanos. La preliminar del Miss Universo 2019 no ha sido la excepción.

Durante la trasmisión del evento previo a la gala, dos mises cayeron al suelo, una obstruyó la pasarela con su gigante vestido y varias causaron asombro con sus trajes típicos.

Uno de los momentos más incómodos fue cuando Miss El Salvador obstruyó la pasarela con un traje típico más grande de lo debido.

La que le seguía, Miss Guinea Ecuatorial, debió bajarse y pasar por el público para poder continuar con su desfile.

Un hombre trapeando el suelo en plena difusión en vivo se subió al escenario en varias oportunidades. Una de ellas fue justo cuando Miss México, Sofía Aragón, hacía su pasarela en traje de baño.

La joven esperó que el señor terminara la limpieza del punto donde debían detenerse las mises para posar a las cámaras y luego continuó con su desfile.

Por su parte, Miss Francia y Miss Malasia tuvieron la mala suerte de resbalarse y caer estrepitosamente mientras caminaban en traje de baño.

