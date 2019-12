La Bala cierra el paso de youtubers por la FIL

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) mantiene abierto su programa hacia todo tipo de autores, y los youtubers se han convertido en un fenómeno en pleno crecimiento, que atrae a los niños y jóvenes de manera masiva a la feria de libros más importante de Iberoamérica.

Isabella de la Torre, mejor conocida como La Bala, llegó para cerrar la participación masiva con una firma de su nueva novela Vistomd: Más allá de la luz.

Los primeros seguidores llegaron antes de las cinco de la mañana, para ser de los primeros en pasar a la convivencia de la youtuber en el Foro Fil

“Me hace sentir eternamente agradecida, no hay palabras para decir lo que siento, saber que una persona estas desde la 5 de la mañana esperando en la fia para tener un minuto contigo, es increíble. Yo lo he vivido porque soy fan de Shawn Mendes, es mi novio… él no lo sabe, pero es mi esposo y estamos casados, pero estoy encargándome de eso [risas]” dijo La Bala.

La joven compartió que esta en una etapa muy creativa, que se ve reflejada en los libros y la música.

“Los libros son una manera diferente de conectarme con la gente; obviamente en los videos hablo de mí, en alguna canción hablo de temas especiales pero los libros son diferentes. Mi intención es que puedan conocer mis ideas sobre una historia que no tiene nada que ver conmigo. Aún no sé si habrá un tercer libro, porque estoy enfocada a mi carrera musical y es por eso me cuesta trabajo enfocarme en todo a las vez”, compartió con Publimetro.

La Bala visualiza un 2020 con muchos cambios y enfocada en su etapa como cantante.

“Estoy trabajando en nuevas canciones, y pronto se estrenará mi siguiente sencillo titulado Humano, es un sencillo diferente a todos lo que he sacado, porque es una canción que habla sobre ser uno mismo, de llevar lo negativo a positivo. Se nos olvida que está bien sentirnos mal y equivocarnos, para eso estamos hechos, por esos somos humanos”.





Granito de arena

Isabella de la Torre busca poder hacer más cosas por el medio ambiente y campañas sociales, con el único fin de aportar algo positivo en el mundo.

“Así como el mundo es hermoso y hay muchas cosas bonitas. Creo que también hay cosas que podemos cambiar, muchas cuestiones para la gente no tan privilegiada. Hace poco visité un comedor en el Estado de México con niños que me dejó llena de amor; además, me preocupa el cambio climático. Hay muchas cosas que quiero aportar y quiero tener más poder para aportar de una manera más grande”.

