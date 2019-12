Este fue el desfile de Miss México en el Miss Universo 2019 que sorprendió a todos

View this post on Instagram

Pasarela en vestido de noche de @sofaragon salió con todo! Ese giro fue espectacular un wow para todo el público. . . . #miss #mexico #missmexico #DIOSA #MissUniverse #missinternational #reinahispanoamericana #misssupranational #missuniverso #missvenezuela #missperu #misssouthafrica #missphilippines #missusa #missbrasil #missthailand #missindonesia #misscolombia #missperu #queen #crown #beauty #belleza #fashion #style #instagram #instafashion #LaReinaMx