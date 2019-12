Inés Gómez Mont cancela participación en el Teletón

View this post on Instagram

Estos duendes y estas pulgas me las van a pagar!!!! 🤣🤣🤣 Así amanecí……. El Dr para darme de alta y ponerme a trabajar me pide descansar, ustedes creen que así lo logre?? Jajajaja Nada me hace más feliz que ver a mis chiquitos reírse a carcajadas!!! Feliz viernes ❤️