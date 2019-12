Steve Harvey cansa e indigna con sus bromas pesadas hacía Miss Colombia durante el Miss Universo 2019

Ya el chiste sobre el error cometido en 2015 con Miss Colombia cansó a los televidentes del Miss Universo 2019. Pero en esta oportunidad, su animador, el comediante Steve Harvey, sobrepasó la raya sobre este caso, pues una vez más bromeó cuando llamó a la colombiana Gabriela Tafur dentro del cuadro de las 20 semifinalistas y expresó que esta vez sí dio el nombre correcto.

A pesar de ello, la participante jugueteó con el presentador que insistió en recordar el incidente y asegurar que ya los colombianos lo habían perdonado, pero Harvey insistió que el cartel de Colombia aún no había olvidado la falla que cometió con Ariadna Gutiérrez. Esto generó indignación en las redes:

"Tú sí me perdonas, pero la gente del cartel está molesta conmigo, y no lo están tomando de la misma manera". Esto lo expresó en reiteradas ocasiones, incluso cuando dio inicio a la gala de belleza.

De inmediato las reacciones en las redes sociales se activaron y los señalamientos sobre hasta cuándo Harvey iba a seguir con el mismo chiste con el que además ofende a los colombianos. También resultó muy aburrido y muchos lo consideraron una falta de respeto, pues su "chiste" fue muy reiterativo.

¿Really @IAmSteveHarvey? A stupid joke about a Colombian cartel… c’mon! You should know better. #MissUniverse2019

— Diana Montoya (@dianaeme) December 9, 2019