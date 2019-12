Belinda se mete en la piel de Mecano con Hoy no me puedo levantar

"Me cuesta tanto olvidarte" fue el tema del grupo Mecano con el que dieron un adelanto Yahir y Belinda, protagonistas del renovado musical "Hoy no me puedo levantar 2020", bajo la producción de Alejandro Gou y que abrirá el telón del Centro Cultural Teatro 2 a partir de 31 de enero.

"En este momento me estoy dando el 100% a mí", Belinda La cantante aceptó el reto que le puso Publimetro y además de dirigir el periódico por un día también nos reveló sus planes, así como su sentir y lo que viene para ella

"Gracias a todos por el apoyo, es la primera vez que hago una obra musical, es un reto en mi carrera y sobre todo contar con Alex (Gou) es muy creativo, con el elenco, los admiro. Con Yahir trabajamos en La Voz… es un gran amigo y Mecano es de mis grupos favoritos, esperamos dar lo mejor para no defraudarlos", señaló Belinda durante una rueda prensa.

Para el ex académico Yahir ser parte de este musical del cual es fan desde que llegó a México, ahora no lo puedo creer, "es algo grande forma parte de este musical que le robó el corazón a todo el mundo", dijo el sonorense.

Ambos artistas mencionaron que darle vida tanto a María como a Mario es el reto más grande hasta el momento de sus carreras. "Tienes que cantar, bailar, ir en el timing, trabajar en equipo es lo mejor y cantar canciones de Mecano es lo Máximo", mencionó la cantante, además de que le gusta su personaje por la época de los 80's y cómo era el amor de aquellas épocas.

Yahir dejó claro que para esta puesta su reto más grande además de cantar es aprender "a bailar más, tener mayor condición física y quiero que mis hijos lo vivan conmigo".

Alejandro Gou señaló que este proyecto que le tiene tanto cariño más que a otros siendo la tercera vez que lo produce, el público saldrá favorecido porque será un musical totalmente renovado en coreografía, escenografía, diseño de audio. Hsata el momento se tienen pactadas 60 funciones, así como una gira por Guadalajara y Monterrey.

Belinda se defiende

Belinda dejó claro que ante los últimos señalamientoS sobre su romance con Lupillo Rivera, quien se encargó de revelar su relación cuando trabajaron juntos en La Voz…Azteca, no tiene nada que hablar de su vidA ni de ninguna persona con quien se le relacione, porque ya está acostumbrada a eso.

"Yo no tengo que callarle la boca a nadie con respuestas si no con mi trabajo, siempre he tratado de evitar ese tipo de cosas, es fácil tratar investigar sobre mi vida, soy una mujer trabajadora, me gusta mucho lo que hago, vivo para el arte, para la música, para mi público y yo solo tengo buenos deseos para todos", mencionó la cantante.

Ante la insistencia de las preguntas sobre si acepta o no la relación que tuvieron, sólo deseo lo mejor para todas las personas que fueron parte de ese proyecto.

Belinda, un día como editora de Publimetro La cantante se puso al frente del diario más grande del mundo. Conoció las instalaciones de la Ciudad de México; aprendió los procesos de edición; decidió la portada y los temas que se publican el día de hoy

"Para todos mis amigos de La Voz.. les deseo lo mejor, para nada quiero borrar un capítulo en nada porque cada uno me ha enseñado y me ha hecho ser quien soy entonces… Ganando como siempre", dijo sonriente la cantante.

Y ante la pregunta de ¿por qué es tan polémica su vida amorsa?, "No sé porque, siempre ha sido así, ya estoy acostumbrada. Y no es complicado hablar conmigo, a veces sus preguntas yo no tengo respuesta porque yo no sé muchas veces lo que dicen de mi, de cosas que no valen la pena y no tengo porque responder y no hablo de nadie yo respeto lo que digan los demás".

También te puede interesar: