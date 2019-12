Christina Aguilera y Alejandro Fernández vivieron un apasionado momento en su concierto en México

La cantante Christina Aguilera sorprendió a los mexicanos que asistieron al “X Tour” con un invitado nacional. El potrillo Alejandro Fernández hizo su aparición en el escenario para acompañar a la intérprete durante su gira por México.

Los fans enloquecieron cuando Alejandro salió a la tarima donde cantó junto a Christina la versión de la canción que popularizaron en dúo “Hoy tengo ganas de ti”. Pero el momento no solo fue emocionante sino bastante apasionado.

Fernández hizo una interpretación muy acalorada pues en todo momento miraba con picardía y a abrazaba a la también actriz. Ya es conocido que el cantante mexicano siempre se comporta muy amable y cariñoso con sus colegas artistas y esta no fue la excepción.

Al terminar la canción, Christina le hizo una reverencia y se fundieron en un abrazo, pero mientras se despedían nuevamente, Alejandro aprovechó para darle un apretado beso.

La cantante estadounidense derrochó frescura, alegría y buen ánimo durante sus conciertos en Ciudad de México y Guadalajara.

Sin embargo, lo que más gustó a sus fanáticos fue que en el repertorio de temas se incluyeran canciones en español.

La artista no solo cantó “Hoy tengo ganas de ti” con el hijo de Vicente Fernández, también deleitó a sus fanáticos con “Pero me acuerdo de ti” y “Contigo en la distancia”.

En su cuenta Twitter, Christina agradeció al público mexicano y resaltó la importancia de haber interactuado con Alejandro en tarima.

“Te amo, México! Fue un placer conocerlos y cantar juntos y sentir su energía cada noche me llena el corazón! En verdad sentí tanto amor y cariño! El último show con @alexoficial fue muy, muy especial”, escribió en un primer post.

También agregó en un segundo post: “Mi amor por ti, México, nunca morirá. Me llenas de alegría y me inspiras a seguir haciendo música fiel a mis raíces”, expresó la ganadora de un Grammy Latino por su álbum “Mi reflejo”.

Mi amor por ti, México, nunca morirá. You fill me with such joy and inspire me to continue making music that is true to my roots. Thank you for fueling me with your fire from Monterrey to Mexico City. And thanks to my amazing team- everyone who make #TheXTour possible. 🔥🙌❤️👊 pic.twitter.com/B3lYhjtGdJ

— Christina Aguilera (@xtina) December 8, 2019