OV7 tiene derecho a reservarse los detalles del pleito: M’Balia

¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan juntos en armonía! Es como el buen aceite que, desde la cabeza, va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía,[a] el Señor concede bendición y vida eterna. (Salmo 133) —————— How good and pleasant it is when brothers and sisters live together in peace! It is like the finest oils poured on the head, sweet-smelling oils flowing down to cover the beard, Flowing down the beard of Aaron, flowing down the collar of his robe. It is like the gentle rain of Mount Hermon that falls on the hills of Zion. Yes, from this place, the Eternal spoke the command, from there He gave His blessing—life forever. (Psalm 133)