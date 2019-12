Star Wars alista 'ataque' en Guadalajara

La novena entrega de la saga, Star Wars: El Ascenso de Skywalker llegará a la cartelera nacional las primeras horas del 19 de diciembre, y la Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara se une a la “Star Wars manía”, y alista un ciclo de cine dedicado a la saga, previo al estreno mundial de su última entrega.

“Básicamente nuestra idea ere que pudiéramos compartir y abrir la oportunidad a toda la comunidad de fans y no tan fans de Star Wars para que puedan ver todas las películas de forma gratuita. Nos parecía que era muy interesante darle como contexto a esta última película de la saga, aunque habrá más, pero de esta saga como la conocemos desde el episodio uno hasta el nueve, incluidos los dos spin-off que salieron en el inter, para aquellos que no han tenido la oportunidad de seguir la saga completa. Además, que las disfruten en nuestra pantalla Bicentenario que queremos que se utilice en favor de la comunidad”, señaló Rodolfo Castillo Morales, director de programación del área documental del FICG.

Las funciones al aire libre serán en la Ágora Jenkins del Centro Cultural Universitario, que tiene 695 butacas.

“Nuestra principal labor es darle espacio a este cine, como es Star Wars, que es una saga muy conocida, pero como Cineteca buscamos que la gente vaya y pase un rato lindo. El 80% de cintas que están en nuestra cartelera no se ven en ningún en otro lado; la idea, es acercar a la gente que no conoce la Cineteca para que se de cuenta que tenemos una pequeña joya y que siempre estamos pensando en tener una audiencia diversa y buscando la integración social”.

Lo que viene a la Cineteca FICG

Rodolfo Castillo Morales, director de programación del área documental del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) adelantó lo que vendrá para el 2020.

“Vamos a cerrar fuerte el 2019 y empezar muy fuerte el 2020. Tendremos el 25 de diciembre el estreno de la cinta coreana Parásitos, la ganadora de Palma de Oro en Cannes y nominada a los Globos de Oro. El 10 de enero, la nominada al Óscar, Padres e hijos. Además, una retrospectiva de un cineasta mexicano muy importante”.

¿Cuándo?

12 al 18 de diciembre se podrán disfrutar de todas las películas de la saga completamente gratis, en la Pantalla Bicentenario de la Cineteca FICG

Star Wars, al aire libre

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace. 12 de diciembre, 18:30 horas

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones. 12 de diciembre, 21:00 horas

Star Wars: Episode III- Revenge of the Sith. 13 de diciembre, 21:00 horas

Solo: A Star Wars Story. 14 de diciembre, 21:00 horas.

Rogue One: A star wars Story. 15 de diciembre, 18:30 horas.

Star Wars: Episodio IV – A new hope. 15 de diciembre, 21:00 horas.

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes back. 17 de diciembre, 18:30 horas.

Star Wars: Episode VI – The Return of the Jedi. 17 de diciembre, 21:00 horas.

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens. 18 de diciembre, 18:30 horas.

Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi. 18 de diciembre, 21:00 horas.

Star Wars: El Ascenso de Skywalker. 19 de diciembre, 24:01 horas. Sala Guillermo del Toro con costo.

