El actor José Ron, ¿el nuevo refuerzo de Chivas?

View this post on Instagram

🔥💣BOMBAZO DEL DÍA💣🔥 Feliz de estar en el equipo de mis amores!🔴⚪️🔵 No hay mayor alegría que llegar al equipo más mexicano, más querido y más importante de México 🇲🇽 Defenderé a muerte estos colores y esta playera🐐 CON TODO CHIVAHERMANOS! #ChivaDeCorazón #noesamoreschivas @chivas @amaury_vergara @chivastvmx #DaleCarajo 😎 @chapis_herrera10 #Chivas2020