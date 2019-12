Bárbara López incursiona en el cine con Juliantina y El Mesero

View this post on Instagram

No saben mi emoción! Emoción de estar con ustedes este día, de recibir todo su amor! De bailar y sentirnos [email protected] 🌈 #pride #loveislove te amo @macabeso y @ferpineapple.jpg por capturar estos momentos gracias @bookagencymx por ser mi equipo ❤️ y @yaro410 por adoptarme siempre 👶 #googlepride #pride19 gracias @davidbarcena.studio por este increíble look 😍😍😍