Esposo de Edith González la recuerda en su cumpleaños con video inédito

Feliz vida! Vida Feliz! Comparto hoy con mucha emoción un segmento de un #video #privado y #personal del viaje de MI #AMOR EDITH, @edithgonzalezmx1 a #Myanmar, con una frase que es un #testimonio y una instrucción de #vida. Para los que se van, el #tiempo se detiene, pero no los #recuerdos. #Gracias por tanta #felicidad en nuestras vidas! Feliz #cumpleaños #siempre!