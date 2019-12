Moribundo pidió su último deseo: ver Star Wars antes de su estreno

Su grave enfermedad no le permitiría cumplir su último sueño: disfrutar del estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, pero la ayuda de sus médicos hizo que la petición del paciente se hiciera posible y disfrutara de la última película de esta saga.

Los sueños más inverosímiles que podemos tener, en especial cuando sentimos que la muerte acecha, pueden ser realidad y así pasó con un paciente terminal, que solo pedía ser el fánatico más feliz: disfrutar de la película de Star Wars que está por estrenarse en pocos días y que desatará el frenesí de quienes por décadas, siguen esta saga futurista.

A través de un tuit por la red social Twitter, los médicos del Rowans Hospice, ubicado al sur de Inglaterra, hicieron pública la solicitud de un británico enfermo y fanático de Star Wars, que deseaba ver la película.

El tuit lanzado pedía colaboración: “¿Pueden ayudar? Tenemos un paciente que es gran fanático de ‘Star Wars’. Lamentablemente, el tiempo no está de su lado para llegar al estreno del 20 de diciembre. Su deseo es ver la película final de ‘Star Wars’: The Rise of Skywalker, con su hijo pequeño. Si conocen a alguien que pueda lograrlo, por favor, compártanlo con ellos”.

Can you help? We have a patient who's a HUGE #StarWars fan. Sadly, time is not on his side for the 20th Dec. His wish is to see the final Star Wars film #RiseOfSkywalker with his young son. If you know ANYBODY who might be able to make it happen, please share with them. Thank you — Rowans Hospice (@RowansHospice) November 26, 2019

De esta manera, el tuit se hizo viral y los usuarios de la red social etiquetaron en las publicaciones al director de la película, J.J. Abrams y al actor Mark Hamill. EL artista de Hollywood tuvo la idea y sugirió que se comunicaran con los estudios Disney, pues era los únicos que podían hacer realidad el sueño del paciente.

Sueño cumplido: disfrutó la película Star Wars

A escasas tres semanas del estreno mundial, el paciente del Rowans Hospice logró ver su sueño cumplido.

Gracias a la acción oportuna de los estudios Disney, su director ejecutivo, Bob Iger, anunció vía Twitter que el deseo del enfermo se haría realidad y con emotivas palabras confirmó la noticia que haría feliz a una persona en delicado estado de salud.

“Estamos agradecidos de poder compartir “The Rise of Skywalker con un paciente y su familia en el Rowans Hospice. ¡Que la fuerza te acompañe a ti y a todos nosotros!", escribió en su cuenta Iger.

Un final feliz para la saga de Star Wars

Cargando una computadora portátil , un representante de estudios Disney llegó al hospital inglés para que el paciente y su hijo pudieran disfrutar del largometraje más esperado.

This morning, a very nice man named Jonathan from Disney turned up at our Hospice with a laptop that had a very important movie on it. Our amazing patient has now seen #StarWars #RiseofSkywalker with his son 💚 Full statement here:https://t.co/6KWl8jQHj1 pic.twitter.com/gfgxRXPeoe — Rowans Hospice (@RowansHospice) November 29, 2019

Con un nuevo tuits, el centro de salud británico confirmó y agradeció el gesto de los estudios que producen la película.

“Solo queremos dar las gracias a todos los que han ayudado a que esto suceda. Durante lo que es una situación horrible, han ayudado a crear recuerdos maravilloso y a alegrar a mi familia. Soy gran fanático de Star Wars y lo que estoy viviendo es completamente terrible. Luego para colmo, ¡pensé que no iba a ver la película que había esperado desde 1977. Todavía no lo puedo creer!", publicó el paciente, según reseña el sitio web Actualidad.

On Wednesday we threw a Star Wars themed party for the patient and his family. We were joined by Stormtroopers, wookies and droids and a brilliant time was had by all pic.twitter.com/SDAoUDIsXq — Rowans Hospice (@RowansHospice) November 29, 2019

Con esta acción la compañía productora hizo feliz a una familia, gesto que fue aplaudido y agradecido también por la directiva del hospital.