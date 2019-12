Youtuber pide a fans de Jenni Rivera: “paren sus teorías de que ella está viva y que soy yo”

Enojada por los rumores que aseguran que es Jenni Rivera, una youtuber se cansó de la polémica creada y decidió romper el silencio para dejar claro que no es la Diva de la Banda.

La supuesta Jenni Rivera del canal YouTube, posee una voz idéntica a la cantante, pero cansada de las especulaciones que la señalan de ser la artista, subió un video titulado: “Ya déjenla descansar”.

Pero los rumores pudieran continuar, debido a que la youtuber realizó la aclaratoria pero sin mostrar su rostro, situación que mantiene el enigma entre los seguidores de la cantante, pues se trata de una voz muy parecida que hasta mezcla el idioma inglés con español.

El canal de la youtuber, llamado I cook U Cook Weall Cook, ahora es privado para evitar las reacciones de los miles de fans de Jenni Rivera que insisten en enviar tags a la página de esta mujer que se inició en esta red social para compartir sus recetas de cocina.

Aclaratoria de la youtuber confundida con Jenni Rivera

“Hago este video solamente para decirles que están muy equivocados, para que paren sus teorías de que ella (Jenni Rivera) está viva y que soy yo (…) desde ayer me han estado mandando miles de liks y de tags de todo lo que se ha dicho de mis páginas y tal vez no fue buena idea eliminar todo o hacerlo privado”, dijo la misteriosa mujer, según reseña del portal Milenio.

Con ánimos de eliminar cualquier duda que la haga parecer a Jenni Rivera, la youtuber dijo que todo se trató de una “coincidencia en sus videos”, al referirse a los objetos que los seguidores de la cantante relacionan con Jenni.

“Soy una ama de casa común y corriente, con hijos, que hace estos videos porque me gusta, no le saco provecho a nada, nadie me paga un quinto”, aseveró con claridad.

La youtuber es otra fans de Jenni Rivera

Como otra fanática más de la artista que cumplió 7 años de su muerte, señaló que “nunca he dicho que soy ella, nunca he dado a entender eso, me gustan las cosas de ella. ¿A quién no?, preguntó.

Aseguró la mujer que no es primera vez que la confunden y aseguran que es Jenni Rivera. “Ya he visto casos de que cuando algo pasa con ella, en mi página, en todas mis redes sociales, vienen y me chingan muchísimo”.

Prometió que mostraría su rostro, pero en el momento en que ella lo quiera, dijo para acabar con la insistencia de que muestre su identidad.