Andrea Legarreta pide donadores de sangre para Memo Del Bosque

View this post on Instagram

Hablando de FE… Hablando de guerreros incansables que están en la lucha… Hablando de padres de familia amorosos… Hablando de parejas lindas y de amor a la vida… Hoy les pedimos apoyo para nuestro querido @memodelbosquetv 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️ Está muy esperanzado porque el tratamiento por el que está pasando, pinta muy bien. Pero se necesitan donadores de sangre 🩸 de cualquier tipo o plaquetas! POR FAVOR quienes sean candidatos, vayan al Hospital ABC de observatorio en CDMX! #FuerzaMemo #JuntosPorMemo 🙏🏻❤️🙏🏻✨❤️✨🙏🏻❤️✨🙏🏻❤️🙏🏻 Vamoooooos amigo adorado!! No están solos!! Orando por ustedes @memodelbosquetv @vica_tica y familia 🙏🏻